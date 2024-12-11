Зеленский понадеялся на божью помощь и назвал Украину религиозной страной

Украина является очень верующей страной с представителями самых разных конфессий. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью CBN.

«Да, мы должны полагаться на наши собственные силы, но мы также верим, что Бог поможет Украине», — понадеялся политик.

Зеленский назвал Украину религиозной страной, соблюдающей права представителей самых разных верований и конфессий. Он также указал на большое число евангелистов среди украинцев. При этом в течение 29-минутного интервью политик ни разу не упомянул закон о запрете канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

Ранее глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий заявил о закрытии всех приходов УПЦ МП в регионе. Он назвал событие «историческим днем для Львовщины».