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15:53, 11 декабря 2024Бывший СССР

Зеленский понадеялся на божью помощь

Зеленский понадеялся на божью помощь и назвал Украину религиозной страной
Юрий Леонов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Украина является очень верующей страной с представителями самых разных конфессий. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью CBN.

«Да, мы должны полагаться на наши собственные силы, но мы также верим, что Бог поможет Украине», — понадеялся политик.

Зеленский назвал Украину религиозной страной, соблюдающей права представителей самых разных верований и конфессий. Он также указал на большое число евангелистов среди украинцев. При этом в течение 29-минутного интервью политик ни разу не упомянул закон о запрете канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

Ранее глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий заявил о закрытии всех приходов УПЦ МП в регионе. Он назвал событие «историческим днем для Львовщины».

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