Во Львовской области заявили о закрытии всех приходов канонической УПЦ региона

Глава Львовской ОВА Козицкий: в регионе не осталось ни одного прихода УПЦ

Во Львовской области не осталось ни одного прихода канонической Украинской православной церкви (УПЦ). О закрытии последних общин в регионе заявил в Telegram глава местной областной военной (ОВА) администрации Максим Козицкий.

«Сегодня исторический день для Львовщины (...) Львовская область стала первой в Украине, где больше нет ни одной зарегистрированной религиозной общины [УПЦ]», — заявил чиновник.

Он добавил, что до начала конфликта в регионе действовало более 50 приходов.

Ранее экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о неспособности Киева победить в конфликте. По его словам, у Украины не осталось средств, чтобы изменить расклад сил на поле боя.