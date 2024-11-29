Во Львовской области не осталось ни одного прихода канонической Украинской православной церкви (УПЦ). О закрытии последних общин в регионе заявил в Telegram глава местной областной военной (ОВА) администрации Максим Козицкий.
«Сегодня исторический день для Львовщины (...) Львовская область стала первой в Украине, где больше нет ни одной зарегистрированной религиозной общины [УПЦ]», — заявил чиновник.
Он добавил, что до начала конфликта в регионе действовало более 50 приходов.
Ранее экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о неспособности Киева победить в конфликте. По его словам, у Украины не осталось средств, чтобы изменить расклад сил на поле боя.