Зеленский раскритиковал Орбана за звонок Путину

Зеленский раскритиковал премьер-министра Венгрии после звонка Путину

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за звонок президенту России Владимиру Путину. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Не надо играть на собственный имидж за счет единства — надо заботиться о совместном успехе», — написал Зеленский.

Он добавил, что Украине необходимы гарантии безопасности, решимость США и единство Европы, а все переговоры об урегулировании конфликта не должны происходить без присутствия Киева.

Ранее Орбан поделился впечатлениями о разговоре с Путиным, подчеркнув, что венгерская сторона использует «все имеющиеся в распоряжении дипломатические средства для содействия прекращению огня и миру».