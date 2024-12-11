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18:40, 11 декабря 2024Бывший СССР

Зеленский раскритиковал Орбана за звонок Путину

Зеленский раскритиковал премьер-министра Венгрии после звонка Путину
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Johanna Geron / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за звонок президенту России Владимиру Путину. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Не надо играть на собственный имидж за счет единства — надо заботиться о совместном успехе», — написал Зеленский.

Он добавил, что Украине необходимы гарантии безопасности, решимость США и единство Европы, а все переговоры об урегулировании конфликта не должны происходить без присутствия Киева.

Ранее Орбан поделился впечатлениями о разговоре с Путиным, подчеркнув, что венгерская сторона использует «все имеющиеся в распоряжении дипломатические средства для содействия прекращению огня и миру».

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