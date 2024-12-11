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12:35, 11 декабря 2024Россия

Жители попавшего под ракетный удар российского города пожаловались на закрытые убежища

Baza: жители Таганрога пожаловались на закрытые убежища во время ракетной атаки
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Baza

Жители Таганрога пожаловались на закрытые убежища во время ракетной атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В момент удара граждане, услышав взрывы и сирену воздушной тревоги, спустились в убежища. Однако попасть туда россияне смогли не везде.

«Наше бомбоубежище закрыто, на двери замок. В соседнем доме то же самое», — рассказала местная жительница.

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В ночь на 11 декабря ВСУ атаковали Таганрог ракетами, в городе прогремело по меньшей мере десять взрывов. По словам врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, повреждения получило одно из промышленных предприятий, также сгорело 14 автомобилей на парковке.

По предварительным данным, для ударов, предположительно использовали американские дальнобойные баллистические ракеты ATACMS.

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