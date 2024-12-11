Жители попавшего под ракетный удар российского города пожаловались на закрытые убежища

Baza: жители Таганрога пожаловались на закрытые убежища во время ракетной атаки

Жители Таганрога пожаловались на закрытые убежища во время ракетной атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В момент удара граждане, услышав взрывы и сирену воздушной тревоги, спустились в убежища. Однако попасть туда россияне смогли не везде.

«Наше бомбоубежище закрыто, на двери замок. В соседнем доме то же самое», — рассказала местная жительница.

В ночь на 11 декабря ВСУ атаковали Таганрог ракетами, в городе прогремело по меньшей мере десять взрывов. По словам врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, повреждения получило одно из промышленных предприятий, также сгорело 14 автомобилей на парковке.

По предварительным данным, для ударов, предположительно использовали американские дальнобойные баллистические ракеты ATACMS.