11-летняя девочка три дня провела одна в открытом море и выжила

В Средиземном море случайно нашли 11-летнюю девочку, находившуюся в море три дня

11-летняя девочка из африканского государства Сьерра-Леоне три дня провела в открытом Средиземном море одна, после того как ее судно затонуло. Об этом сообщает BBC News.

Девочку случайно нашли спасатели из организации Compass Collective. Они услышали ее крики о помощи, когда направлялись на другой вызов. «Невероятное совпадение, что мы услышали голос ребенка, несмотря на работающий двигатель», — отметил шкипер спасительного судна.

Спасенная девочка рассказала, что вместе с 44 тунисцами она плыла в Европу, как вдруг их лодка перевернулась во время шторма. Какое-то время она видела на поверхности воды еще двух человек, но потом потеряла их.

Предполагается, что из группы мигрантов выжила только девочка. Пока ее не обнаружили, она держалась на воде с помощью жилета и двух наполненных воздухом камер для шин. Несмотря на пережитое, беженка могла не только говорить, но и ходить и пострадала только от переохлаждения. Девочку доставили в Италию.

Ранее сообщалось, что опытные дайверы провели 38 часов в штормовом океане у берегов штата Техас, США, и раскрыли секрет своего выживания. Они продолжали плыть, чтобы не замерзнуть, и использовали специальные фонарики для подачи сигнала бедствия.

