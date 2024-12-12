50-летняя Кейт Бекинсейл показала фото в прозрачном комбинезоне

Британская актриса Кейт Бекинсейл показала фото в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

50-летняя звезда «Ван Хельсинга» позировала в прозрачном комбинезоне с анималистичным принтом, надетом поверх черного нижнего белья. Кроме того, знаменитость надела сапоги на платформе и массивное колье в виде креста.

Пот этом волосы Бекинсейл убрала от лица, а макияж предпочла в нюдовых оттенках.

Ранее Кейт Бекинсейл раскрыла страшную правду о резком похудении. Актриса рассказала, что потеря веса была вызвана стрессом после потери отчима и новостей о раке, обнаруженном у ее матери.