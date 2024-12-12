Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
01:00, 12 декабря 2024Ценности

50-летняя Кейт Бекинсейл показала фото в прозрачном комбинезоне

Майя Пономаренко
Майя Пономаренко

Фото: @katebeckinsale

Британская актриса Кейт Бекинсейл показала фото в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

50-летняя звезда «Ван Хельсинга» позировала в прозрачном комбинезоне с анималистичным принтом, надетом поверх черного нижнего белья. Кроме того, знаменитость надела сапоги на платформе и массивное колье в виде креста.

Пот этом волосы Бекинсейл убрала от лица, а макияж предпочла в нюдовых оттенках.

Ранее Кейт Бекинсейл раскрыла страшную правду о резком похудении. Актриса рассказала, что потеря веса была вызвана стрессом после потери отчима и новостей о раке, обнаруженном у ее матери.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Орбан рассказал об ответе Зеленского на предложение прекратить огонь с Россией

      В России рассказали о дефиците кадров и зарплате в IT-отрасли

      Глава Центрального командования ВС США посетил Ливан

      В Госдуме раскритиковали отказ Зеленского от перемирия на Рождество

      50-летняя Кейт Бекинсейл показала фото в прозрачном комбинезоне

      В МАГАТЭ заявили о созыве Украиной внеочередного заседания Совета управляющих

      В ОБСЕ начнут готовить Украину к вступлению в ЕС и НАТО

      Уфолог раскрыл загадку таинственного НЛО «размером с автомобиль»

      Три европейские страны призвали Германию отменить плату за транзит газа

      Трамп обвинил уходящего в отставку главу ФБР в угрозах и уничтожении невинных американцев

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше