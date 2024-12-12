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11:47, 12 декабря 2024Ценности

Агата Муцениеце без штанов снялась для журнала

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Фото: Дамир Жукенов / Marie Claire Russia

Российская актриса латвийского происхождения Агата Муцениеце без штанов снялась для журнала Marie Claire. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей два миллиона подписчиков.

35-летняя звезда сериала «Закрытая школа» предстала на одном из кадров в черном боди с расстегнутыми крючками между ног. Также она надела сапоги на толстой подошве и массивных каблуках и парик с короткими волосами черного цвета.

Кроме того, артистка позировала, сидя на стуле в облегающем белом комбинезоне с мини-шортами и глубоким декольте, и примерила обнажающий плечи кроп-топ.

В ноябре Агата Муцениеце без макияжа снялась в рекламе уходовых средств.

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