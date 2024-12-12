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09:49, 12 декабря 2024Культура

Актера из «33 квадратных метров» экстренно прооперировали

Mash: актер Белоголовцев перенес экстренную операцию по удалению аппендицита
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Известный российский теле- и радиоведущий, актер и шоумен Сергей Белоголовцев перенес экстренную операцию по удалению аппендицита. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, артист был доставлен в хирургическое отделение с жалобами на колющие боли в животе и высокой температурой.

Ранее сообщалось, что 60-летняя звезда сериала «33 квадратных метров» был госпитализирован в Москве в среду, 11 декабря. При этом отмечалось, что Белоголовцев был доставлен в больницу из другой клиники, где он находился с подозрением на инсульт.

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