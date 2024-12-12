Актера из «33 квадратных метров» госпитализировали в Москве

Baza: актер Сергей Белоголовцев был госпитализирован в Москве

Известный российский теле- и радиоведущий, актер и шоумен Сергей Белоголовцев был госпитализирован в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, 60-летнюю звезду сериала «33 квадратных метров» доставили в медучреждение в среду, 11 декабря. У артиста предварительно был диагностирован аппендицит, после чего его госпитализировали в хирургическое отделение, пишет канал. «При этом актер был доставлен в больницу из другой клиники. По предварительным данным, там он находился с подозрением на инсульт», — говорится в сообщении.

Ранее невестка Василия Ливанова прокомментировала новости об экстренной госпитализации актера.