Белый дом: Байден одобрил новый пакет военной помощи Украине

Президент США Джо Байден в четверг, 13 декабря, одобрил новый пакет военной помощи Украине. Об этом на брифинге рассказал координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

«Сегодня президент одобрил новый пакет помощи в безопасности для Украины», — сказал он. По его словам, это уже 72-й пакет военной помощи Киеву, предоставленный Вашингтоном.

Кирби также отметил, что в новый пакет помощи Киеву войдут боеприпасы, беспилотники, бронированный транспорт и средства противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее подполковник Вооруженных сил (ВС) США в отставке Дэниэл Дэвис заявил о желании Байдена помешать планам Дональда Трампа по Украине. По его словам, обстрел украинской армией Таганрога может привести к эскалации конфликта, в чем заинтересован Байден.