Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:58, 12 декабря 2024Мир

Байден одобрил новый пакет помощи Украине

Белый дом: Байден одобрил новый пакет военной помощи Украине
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: CNP / AdMedia / Global Look Press

Президент США Джо Байден в четверг, 13 декабря, одобрил новый пакет военной помощи Украине. Об этом на брифинге рассказал координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

«Сегодня президент одобрил новый пакет помощи в безопасности для Украины», — сказал он. По его словам, это уже 72-й пакет военной помощи Киеву, предоставленный Вашингтоном.

Кирби также отметил, что в новый пакет помощи Киеву войдут боеприпасы, беспилотники, бронированный транспорт и средства противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее подполковник Вооруженных сил (ВС) США в отставке Дэниэл Дэвис заявил о желании Байдена помешать планам Дональда Трампа по Украине. По его словам, обстрел украинской армией Таганрога может привести к эскалации конфликта, в чем заинтересован Байден.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп предложил отправить европейские войска на Украину

      Жители российского региона напали на мигрантов из-за фейков в соцсетях

      Гол Чалова помог ПАОК разгромить «Ференцварош» в Лиге Европы

      На Западе рассказали об успехах России на Украине

      В Курской области рассказали о радиационной обстановке

      Израиль начал подготовку к ударам по ядерным объектам Ирана

      Крупнейший сталелитейный завод Украины прекратил добычу угля в ДНР

      «На седьмом небе от счастья, что имеет такого жениха». Иностранки в восторге от русских мужчин. Чем они поражают женщин?

      Военный аналитик заявил о боевом крещении «северокорейских товарищей»

      Нетаньяху обратился к иранскому народу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше