Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:23, 12 декабря 2024Мир

На Западе заявили о желании Байдена помешать планам Трампа по Украине

Подполковник Дэвис: обстрел Таганрога ВСУ может помешать планам Трампа
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Обстрел Таганрога Вооруженными силами Украины (ВСУ) западным дальнобойным оружием может помешать планам избранного президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта. Об этом написал подполковник Вооруженных сил (ВС) США в отставке Дэниэл Дэвис в соцсети X.

«Что, ради всего святого, делает администрация [действующего президента США Джо] Байдена, санкционируя еще один удар Украины дальнобойным оружием по России, когда Трамп активно стремится закончить войну на максимально выгодных для Украины условиях?» — отметил военный аналитик.

Дэвис предупредил, что данный шаг может привести к эскалации конфликта, добавив, что в этом заинтересован Байден.

Ранее Дэвис заявил, что Байден оставил Трампу «плохие карты» по Украине, с которыми тому придется иметь дело при урегулировании конфликта. При этом военный эксперт подчеркнул, что Трамп является хорошим переговорщиком и умеет обратить ситуацию в свою пользу за счет своего таланта.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Назначенный в обход России спецпред ОБСЕ на Украине будет готовить Киев к вступлению в НАТО. Как ответила Москва?

      Бойцы ВСУ на танке Abrams и трех Bradley попытались атаковать село в Курской области

      Лукашенко поручил обеспечить размещение «Орешника» в Белоруссии

      Нефти предсказали рост до 200 долларов в случае одного решения Байдена

      Стало известно о последней роли актрисы Раисы Максимовой

      Среднюю цену нового автомобиля в России подсчитали

      Полковник в отставке высказался о следующих целях российского «Орешника»

      В Банке России высказались о модернизации банкнот в 10 рублей

      Стало известно о следах крови трех людей на рубашке обвиняемого в расправе над Тальковым

      Румыния и Болгария станут членами шенгенской зоны с Нового года

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше