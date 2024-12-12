На Западе заявили о желании Байдена помешать планам Трампа по Украине

Обстрел Таганрога Вооруженными силами Украины (ВСУ) западным дальнобойным оружием может помешать планам избранного президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта. Об этом написал подполковник Вооруженных сил (ВС) США в отставке Дэниэл Дэвис в соцсети X.
«Что, ради всего святого, делает администрация [действующего президента США Джо] Байдена, санкционируя еще один удар Украины дальнобойным оружием по России, когда Трамп активно стремится закончить войну на максимально выгодных для Украины условиях?» — отметил военный аналитик.
Дэвис предупредил, что данный шаг может привести к эскалации конфликта, добавив, что в этом заинтересован Байден.
Ранее Дэвис заявил, что Байден оставил Трампу «плохие карты» по Украине, с которыми тому придется иметь дело при урегулировании конфликта. При этом военный эксперт подчеркнул, что Трамп является хорошим переговорщиком и умеет обратить ситуацию в свою пользу за счет своего таланта.