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01:46, 12 декабря 2024Мир

Палата представителей США одобрила оборонный бюджет

Палата представителей США одобрила оборонный бюджет на 2025 финансовый год
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Члены палаты представителей Конгресса США утвердили проект оборонного бюджета на 2025 финансовый год, который начался 1 октября, в размере 884 миллиардов долларов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на эфир телеканала C-Span.

По данным журналистов, в поддержку законопроекта высказался 281 конгрессмен, против проголосовали 140. В документе указаны меры по усилению присутствия США в Индо-Тихоокеанском регионе. Кроме того, в нем есть такие пункты как повышение заработной платы военнослужащим, строительство семи новых кораблей и укрепление оборонной промышленной базы страны.

Далее документ будет передан в Сенат для обсуждения.

Ранее будущий советник избранного президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц в интервью призвал европейских союзников по НАТО увеличить оборонные расходы.

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