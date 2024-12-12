Палата представителей США одобрила оборонный бюджет на 2025 финансовый год

Члены палаты представителей Конгресса США утвердили проект оборонного бюджета на 2025 финансовый год, который начался 1 октября, в размере 884 миллиардов долларов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на эфир телеканала C-Span.

По данным журналистов, в поддержку законопроекта высказался 281 конгрессмен, против проголосовали 140. В документе указаны меры по усилению присутствия США в Индо-Тихоокеанском регионе. Кроме того, в нем есть такие пункты как повышение заработной платы военнослужащим, строительство семи новых кораблей и укрепление оборонной промышленной базы страны.

Далее документ будет передан в Сенат для обсуждения.

Ранее будущий советник избранного президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц в интервью призвал европейских союзников по НАТО увеличить оборонные расходы.