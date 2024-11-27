В США призвали Европу увеличить оборонные расходы

Советник Трампа Уолтц призвал Европу увеличить оборонные расходы

Будущий советник избранного президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц в интервью призвал европейских союзников по НАТО увеличить оборонные расходы. Его слова приводит телеканал CNBC.

Уолтц рассказал, что провел встречу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Палм-Бич. В ходе диалога они рассмотрели роль Европы в формировании оборонного бюджета. «Экономика ЕС сопоставима по размерам с экономикой США, но только около половины членов НАТО выполняют минимальные требования по оборонным расходам» — задумался он.

Советник Трампа напомнил, что Польша, Великобритания и страны Балтии направляют существенные средства на оборону, однако другие государства остаются позади. По его словам, на встрече Рютте они обсудили «жесткие и прямые вопросы» насчет этих обязательств.

Ранее Уолтц заявил о сосредоточенности Трампа на поиске решения конфликта на Украине. «Вопрос теперь в том, как мы будем продвигать это соглашение, кто должен быть за столом переговоров и каким образом следует выстроить рамки соглашения, чтобы положить конец боевым действиям», — сказал он.