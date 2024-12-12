Назначенный Трампом глава ФБР Пател заявил о расследовании против Зеленского

Будущий директор ФБР США Кэш Пател, назначенный на эту должность избранным президентом Дональдом Трампом, решил провести расследование против президента Украины Владимира Зеленского после вступления на свой пост. Об этом он заявил в подкасте Kash's Corner.

Пател намерен выяснить, куда Киев расходовал деньги американских налогоплательщиков, и не создавал ли украинских лидер видимость угроз безопасности для Запада, чтобы получать новую помощь от Вашингтона.

Будущий глава ФБР выразил мнение, что Зеленский предоставил недостоверные сведения об обстрелах Польши, когда на территорию страны НАТО залетела ракета. Глава государства обвинил в инциденте Россию, в то время как в дальнейшем выяснилось, что это был украинский боеприпас.

Пател подчеркнул, что произошедшее не позволяет доверять украинскому лидеру в полной мере и передавать ему миллиарды долларов без детального отчета.

Ранее член Палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин порадовалась выдвижению на пост главы ФБР Кэша Патела и призвала американцев «запасаться попкорном».

