Бывшего сотрудника российского банка посадили на шесть лет за растрату миллиардов рублей

Суд дал 6 лет экс-сотруднику российского банка Лаврентьеву за растрату

Мещанский суд Москвы приговорил к шести годам лишения свободы заместителя директора департамента российского банка Александра Лаврентьева за растрату. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Осужденного отправят в колонию общего режима. Ему назначен штраф на сумму в один миллион рублей. Также был удовлетворен гражданский иск «Агентства по страхованию вкладов».

По данным Генпрокуратуры, Лаврентьев в составе организованной группы из числа акционеров банка участвовал в подписании безвозвратных кредитных договоров с заемщиками без надлежащего обеспечения и купли-продажи ценных бумаг с подконтрольной зарубежной компанией.

В результате чего в период с 2014-го по 2016 год было похищено не менее 8,6 миллиарда рублей.

4 декабря сообщалось, что Коптевский суд Москвы взыскал в пользу Россельхозбанка более 14,1 миллиарда рублей с бывшего владельца лишившегося лицензии банка «Югра» Алексея Хотина.