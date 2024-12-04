С осужденного российского экс-банкира взыскали 14 миллиардов рублей

Суд в Москве взыскал с экс-владельца банка «Югра» Хотина более 14,1 млрд рублей

Коптевский суд Москвы взыскал в пользу Россельхозбанка более 14,1 миллиарда рублей с бывшего владельца лишившегося лицензии банка «Югра» Алексея Хотина. Об этом сообщает РИА Новости.

Инстанция удовлетворила иск о взыскании с ранее осужденного экс-банкира задолженности по кредитным договорам.

В марте Хотина приговорили к девяти годам колонии по статье о растрате 23,6 миллиарда рублей, после чего приставы подали к нему 13 исков о взыскании имущества, касающихся полутора миллионов квадратных метров офисов и торговых помещений в Москве. В рамках решений по заявлениям были изъяты в пользу государства здание отеля Four Seasons напротив Кремля, бизнес-центр «Агат» и другие объекты недвижимости.

Сам Хотин в ноябре заявил о готовности отправиться в зону проведения специальной военной операции (СВО).

