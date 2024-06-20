В Москве бизнес-центр изъяли у банкира в пользу государства

ФССП: бизнес-центр «Агат» в Москве изъяли у банкира Хотина в пользу государства

Бизнес-центр «Агат», расположенный на Большой Семеновской улице в Москве и принадлежащий экс-совладельцу банка «Югра» Алексею Хотину, передали в доход РФ, со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов сообщает РБК.

В пресс-службе ведомства уточнили, что ФССП «продолжает осуществлять принудительное исполнение решения суда об обращении в доход государства имущества Хотина». Отмечается, что приставы зашли в здание, осмотрели его и подписали соответствующие документы.

Ранее у банкира, приговоренного к девяти годам колонии по статье о растрате 23,6 миллиарда рублей, изъяли гостиницу Four Seasons на улице Охотный ряд, а также торговый центр «Черемушки» и бизнес-центр Cherry Tower, также находящиеся в Москве. По поводу последних двух объектов адвокат Хотина озвучивал позицию о том, что «не существует вступившего в силу решения суда, которым установлено, что указанный объект является собственностью» предпринимателя.

В начале июня сообщалось, что суд взыскал с бывшего владельца банка «Югра» и лиц, признанных судом его сообщниками, 17 миллиардов рублей в счет погашения ущерба вкладчикам.