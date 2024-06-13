Стало известно об изъятии ТЦ «Черемушки» у экс-владельца «Югры»

ФССП: ТЦ «Черемушки» изъяли у экс-владельца «Югры» Хотина

Торговый центр «Черемушки» и бизнес-центр Cherry Tower в Москве, принадлежащие бывшему совладельцу банка «Югра» Алексею Хотину, обратили в доход государства. Об этом РБК сообщили в Федеральной службе судебных приставов.

По словам адвоката Хотина Павла Хлюстова, в настоящее время «не существует вступившего в силу решения суда, которым установлено, что указанный объект является собственностью» предпринимателя.

Помимо этого, он назвал дезинформацией и данные о национализации ТЦ «Черемушки» и бизнес-центра Cherry Tower. «Подобные действия по изъятию объекта у собственника без состоявшегося решения суда по существу спора создают впечатление отклонения этого случая от сложившейся судебной практики», — отметил он.

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