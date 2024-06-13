Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
21:08, 13 июня 2024Экономика

Стало известно об изъятии ТЦ «Черемушки» у экс-владельца «Югры»

ФССП: ТЦ «Черемушки» изъяли у экс-владельца «Югры» Хотина
Алексей Хотин

Алексей Хотин. Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Торговый центр «Черемушки» и бизнес-центр Cherry Tower в Москве, принадлежащие бывшему совладельцу банка «Югра» Алексею Хотину, обратили в доход государства. Об этом РБК сообщили в Федеральной службе судебных приставов.

По словам адвоката Хотина Павла Хлюстова, в настоящее время «не существует вступившего в силу решения суда, которым установлено, что указанный объект является собственностью» предпринимателя.

Помимо этого, он назвал дезинформацией и данные о национализации ТЦ «Черемушки» и бизнес-центра Cherry Tower. «Подобные действия по изъятию объекта у собственника без состоявшегося решения суда по существу спора создают впечатление отклонения этого случая от сложившейся судебной практики», — отметил он.

Ранее сообщалось, что у шести российских миллиардеров решили отобрать недвижимость — Генеральная прокуратура захотела вернуть принадлежащие им земельные участки в подмосковной деревне Жуковке в государственную собственность.

До этого здание посольства Украины в Москве захотели отобрать и передать в пользу патриотических организаций.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Мискевич
      Обсудить
      Последние новости

      Пашинян предложил Лукашенко извиниться перед армянами из-за слов про Карабах. Что на это ответили в Белоруссии?

      Шольц оценил план Путина по Украине

      Стало известно об изъятии ТЦ «Черемушки» у экс-владельца «Югры»

      Россиянам рассказали о подводных камнях при ремонте ипотечного жилья

      В Москве перекрыли участки дорог из-за ливня

      Ценам на нефть предсказали резкое снижение

      Врач раскрыла главное зло энергетических напитков

      Женщина гуляла по пляжу и угодила в зыбучие пески

      Необходимость создания аккаунта Microsoft в Windows объяснили

      Байден и Зеленский подписали соглашение по безопасности на 10 лет

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше