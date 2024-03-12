У российских миллиардеров решили отобрать недвижимость

Mash: земли шести миллиардеров в Подмосковье захотели вернуть государству

У шести российских миллиардеров решили отобрать недвижимость — Генеральная прокуратура захотела вернуть принадлежащие им земельные участки в подмосковной деревне Жуковке в государственную собственность. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По мнению ведомства, в 2001 году общество с ограниченной ответственностью «Кантри-про», которое контролировала вице-президент Одинцовской торгово-промышленной палаты Екатерина Бакленева, присвоило 99 гектаров федеральной собственности, принадлежащих санаторию для государственных служащих «Барвиха». В результате оздоровительное учреждение осталось без территории для прогулок. После этого компания поделила территорию на участки и распродала бизнесменам. В 2009-м фирму ликвидировали.

Среди владельцев участков на спорной территории — основатель компании «Уралхим» Дмитрий Мазепин, занявший 46-е место в рейтинге богатейших российских миллиардеров Forbes в 2023 году, председатель наблюдательного совета банка «Система» Алексей Богачев, жена одного из основателей отечественного оружейного бизнеса Михаила Хубутии Екатерина Джанашия. Согласно документам, стоимость каждой усадьбы составляет примерно 1-1,5 миллиарда рублей. Собственники недвижимости утверждают, что владеют ею на законных основаниях: по их словам, земли им передали взамен на реставрацию и реконструкцию исторического замка Майендорф в Барвихе и на постройку государственного объекта.

Заместитель генпрокурора Игорь Ткачев обратился в московский суд с требованием изъять 99 гектаров земли и вернуть их государству. Если прокуратура выиграет дело, на месте участков миллиардеров вновь обустроят парк для санатория.

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