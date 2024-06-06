С экс-владельца банка «Югра» и его сообщников взыскали 17 миллиардов рублей

С Хотина и сообщников взыскали 17 млрд руб. в счет погашения ущерба вкладчикам

В Москве суд взыскал с бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина и его сообщников 17 миллиардов рублей в счет погашения ущерба вкладчикам, сообщает ТАСС.

Также судебные приставы изъяли московскую гостиницу Four Seasons, которая ранее принадлежала бывшему банкиру.

4 марта Хотина признали виновным по статье 160 («Растрата в особо крупном размере») УК РФ и приговорили к девяти годам колонии общего режима. Также фигурантами уголовного дела стали бывшие директор филиала банка в Москве Нина Чернова, предправления Дмитрий Шиляев и экс-президента банка Алексей Нефедов. Они получили от 6 до 8,5 года заключения.

По версии следствия, в 2014 году Хотин создал и возглавил организованную группу, которая с 2014 по 2017 год похитила у «Югры» 23,6 миллиарда рублей путем выдачи заведомо невозвратных кредитов подконтрольным Хотину компаниям.