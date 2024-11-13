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12:31, 13 ноября 2024Силовые структуры

Девятилетний приговор бывшему хозяину российского банка признали законным

Мосгорсуд признал законным приговор экс-владельцу банка «Югра» Хотину
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Алексей Хотин

Алексей Хотин. Фото: Михаил Почуев / ТАСС

Мосгорсуд признал законным приговор бывшему владельцу банка «Югра» Алексею Хотину, осужденному на девять лет лишения свободы за растрату 23 миллиардов рублей. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе суда.

Судебная коллегия по уголовным делам лишь изменила порядок зачета срока, проведенного им и другими фигурантами дела под запретом определенных действий в период следствия и процесса.

Приговор вступил в законную силу, в скором времени осужденные будут этапированы к месту отбытия наказания.

13 ноября стало известно о желании Хотина отправиться в зону проведения специальной военной операции (СВО). На слушаниях в Мосгорсуде он заявил, что соответствующее заявление уже лежит в канцелярии. Он попросил удовлетворить прошение, а в случае отказа — отменить обвинительный приговор и отправить дело на новое рассмотрение, либо смягчить срок наказания.

Хотин добавил, что ущерб по уголовному делу полностью погашен. Он указал, что считает это смягчающим обстоятельством.

В марте Замоскворецкий суд Москвы приговорил Хотина к девяти годам лишения свободы 4 марта. С олигарха и сообщников взыскали 17 миллиардов рублей в счет погашения ущерба вкладчикам.

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