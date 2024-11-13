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02:15, 13 ноября 2024Силовые структуры

Российский олигарх попросился на СВО

Экс-владелец банка «Югра» Хотин заявил о готовности пойти на СВО
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин заявил о готовности отправиться в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает ТАСС.

Осужденный на девять лет за растрату 23 миллиардов рублей банкир сообщил в Мосгорсуде, что соответствующее заявление уже лежит в канцелярии. Он попросил удовлетворить прошение, а в случае отказа — отменить обвинительный приговор и отправить дело на новое рассмотрение, либо смягчить срок наказания.

Хотин добавил, что ущерб по уголовному делу полностью погашен. Он указал, что считает это смягчающим обстоятельством.

Суд приговорил Хотина к девяти годам лишения свободы 4 марта. С олигарха и сообщников взыскали 17 миллиардов рублей в счет погашения ущерба вкладчикам.

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