Китай предупредили о возможном демографическом кризисе

WSJ: Китай может столкнуться с демографическим кризисом к 2035 году

Китай может столкнуться с демографическим кризисом к 2035 году, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Журналисты указали на нехватку молодежи и рост доли пожилого населения в городе Фушунь. Они отметили, что население в КНР начало сокращаться в 2022 году, рождаемость падала в течение нескольких лет.

«К 2035 году Китай будет таким же, как сейчас Фушунь, где, по оценкам ООН, 30 процентов китайцев старше 60 лет», — предупредило издание.

В статье указано, что Фушунь был крупным промышленным центром. Эксперты считают, что на ситуацию оказала влияние также политика «одна семья — один ребенок».

Ранее сообщалось, что население Китая в 2022 году резко сократилось. Убыль составила 850 тысяч человек.