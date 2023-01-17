Население Китая резко сократилось в 2022 году

Население Китая в 2022 году сократилось впервые за 60 лет

Население Китая в 2022 году резко сократилось. Убыль составила 850 тысяч человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные государственного статистического бюро КНР.

К концу прошлого года население страны составило 1 миллиард 411 миллионов 750 тысяч человек (не включая жителей Гонконга, Макао, Тайваня, а также иностранцев). Местные СМИ отмечают, что сокращение численности произошло впервые за 60 лет.

В докладе сообщается, что в минувшем году родились 9,56 миллиона человек, а умерли 10,41 миллиона человек.

Ранее глава отдела народонаселения и семейных дел Национальной комиссии здравоохранения КНР Ян Вэньчжуан рассказал, что власти спрогнозировали сокращение численности населения в ближайшие пять лет. Число новорожденных в некоторых провинциях Китая в 2021 году оказалось минимальным за несколько десятилетий.