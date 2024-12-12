Названы способные заменить сладости низкокалорийные десерты

Диетолог Чуракина: привычные сладости можно заменить фруктами в темном шоколаде

Зимой у человека может возникать повышенное желание к сладкому, рассказала врач-диетолог, эндокринолог медицинской компании СберЗдоровье Елена Чуракина. В беседе с «Лентой.ру» она назвала низкокалорийные десерты, способные заменить вредные сладости.

По словам специалиста, сокращение светового дня зимой приводит к тому, что в организме вырабатывается меньше серотонина, который влияет на настроение. Так, люди инстинктивно стремятся к сладкой и углеводной пище, поскольку эти продукты способны увеличивать его уровень. Кроме того, в зимний период повышается уровень мелатонина, сообщила диетолог. Это вызывает сонливость, снижение активности и ухудшение настроения, что также может повысить тягу к сладкому, особенно в вечернее время, уточнила она.

В первую очередь к низкокалорийным десертам Чуракина отнесла йогуртовый парфе. Чтобы приготовить этот десерт, следует смешать нежирный йогурт с ягодами и добавить немного меда или стевии для сладости, уточнила эксперт. Она добавила, что сверху его можно посыпать орехами или гранолой.

Еще один низкокалорийный десерт — фрукты в шоколаде. Для приготовления нужно нарезать на ломтики бананы, яблоки или клубнику. Сверху нанести немного расплавленного темного шоколада с высоким содержанием какао, около 55-70 процентов. После десерту нужно дать остыть в холодильнике.

Врач также посоветовала готовить запеченные яблоки. Для этого стоит удалить сердцевину и заполнить фрукт смесью из сухих хлопьев овсянки, корицы и меда, а затем запекать в духовке до мягкости.

Порадовать сладкоежек могут и кокосовые шарики, сформированные из смеси нежирного творога, тертого кокоса и небольшого количества стевии, убеждена диетолог.

Чтобы контролировать потребление и избегать переедания, Чуракина рекомендовала готовить десерты в маленьких порциях. Чтобы повысить питательную ценность и при этом снизить количество калорий — использовать цельнозерновую, овсяную или миндальную муку. Уменьшить сахар в рецепте на 25-50 процентов помогут натуральные подсластители, стевия, эритритол.

Сливочное масло или жирные сливки можно заменить на более легкие варианты, например, яблочное пюре, нежирный йогурт, мягкий творог или кокосовое молоко. Если использовать специи, такие как ваниль, корица или мускатный орех, то можно усилить сладость. Эксперименты с орехами, семенами или кокосом добавят интересный вкус без необходимости добавления сахара. Если использовать фрукты для сладости, например, спелые бананы, яблоки, груши или ягоды, то они также увеличивают питательную ценность десерта Елена Чуракина диетолог

По данным сервиса доставки «Купер», которые оказались в распоряжении «Ленты.ру» среди низкокалорийных десертов осенью россияне чаще всего заказывали чизкейк с карамелью и пряником, кокосовый десерт с семенами чиа и манго без сахара. Аналитики также подсчитали, что приготовление домашнего чизкейка без сахара (850 граммов) обойдется россиянам в 483 рубля, кокосового десерта с семенами чиа и манго (2 порции) — в 286 рублей, чизкейка с пряником без сахара (900 граммов) — в 498 рублей.

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