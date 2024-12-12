Дочь актрисы Марии Шукшиной снялась полностью обнаженной

Дочь российской актрисы Марии Шукшиной Анна Трегубенко снялась полностью обнаженной. Соответствующее фото появилось в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

28-летняя фитнес-тренер поделилась кадром, на котором позирует, лежа на животе на диване, свесив одну ногу на пол и отказавшись от одежды. При этом она распустила волосы и продемонстрировала оголенное тело. «Это постанова. Не пропагандирую употребление алкоголя», — подписала Трегубенко.

В ноябре 46-летняя Екатерина Климова снялась в объятиях обнаженного Павла Деревянко. Актриса надела черное облегающее мини-платье и присела на колено к артисту.