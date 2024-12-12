Экс-президент Молдавии высказался о воссоединении с Приднестровьем

Додон: Приднестровье и Молдавия должны быть вместе

У Приднестровья и Молдавии нет другого выбора, они должны быть вместе. Об этом заявил лидер Партии социалистов Молдавии, экс-президент республики Игорь Додон в интервью RTVI.

«Я всегда утверждал и повторю свою позицию: у Приднестровья нет других вариантов и у Молдовы тоже — мы должны быть вместе. Мы должны определиться по статусу и двигаться вперед», — сказал он.

Додон заявил, что возглавляемая им партия социалистов настаивает на предоставлении особого статуса Приднестровью в составе Молдавии. Однако, по его словам, в Тирасполе не поддерживали такое решение и выступали за сохранение независимости Приднестровской Молдавской Республики (ПМР).

При этом бывший глава государства отметил, что власти Молдавии упустили возможность договориться, которая была до избрания Майи Санду президентом республики в 2020 году. Он подчеркнул, что после начала конфликта на Украине решение Приднестровского кризиса стало более актуальным, и выразил надежду на то, что нынешнее руководство ПМР понимает необходимость движения к урегулированию.

Ранее Игорь Додон призвал правительство Молдавии уйти в отставку из-за провалов в экономике. Он отметил, что Санду нарушила свои предвыборные обещания, а ее надежды на западную поддержку оказались ложными.