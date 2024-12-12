Эмили Ратаковски вышла на красную дорожку в наряде с декольте до пупка

Модель Эмили Ратаковски вышла на красную дорожку в тунике с декольте до пупка

Американская модель Эмили Ратаковски вышла на красную дорожку в откровенном наряде. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

33-летняя манекенщица посетила презентацию кроссовок Puma в Милане. Для данного мероприятия она надела черный комплект, состоящий из брюк-клеш и туники с декольте до пупка. При этом звезда отказалась от бюстгальтера, частично демонстрируя оголенную грудь.

В качестве обуви она выбрала черные кроссовки. Образ Ратаковски дополнили темно-коричневая сумка на плечо, серьги и ожерелье. В то же время актриса распустила волосы средней длины и нанесла мейкап с черными стрелками.

Ранее в декабре Эмили Ратаковски похвасталась фигурой в нижнем белье на новом фото. Модель поделилась в сторис новым снимком, на котором запечатлена сидящей на подлокотнике дивана.