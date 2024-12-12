Ереван договорился об оборонном сотрудничестве с Римом

Армения и Италия подписали программу оборонного сотрудничества

Ереван и Рим подписали программу оборонного сотрудничества между странами на 2025 год. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны Армении.

Отмечается, что документ был подписан по итогам прошедших в Ереване консультаций оборонных ведомств двух стран, которые возглавили начальник управления оборонной политики и международного сотрудничества Минобороны Армении Левон Айвазян и начальник Управления международного сотрудничества Вооруженных сил Италии полковник Маттиа Зуцци.

«По итогам консультаций была подписана программа оборонного сотрудничества между Арменией и Италией на 2025 год, которая включает ряд мер по обмену опытом, обучению по различным направлениям, военному образованию и другим направлениям», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что у Армении есть смертоносное оружие, переданное Францией. Он также подчеркнул, что Париж является одной из основных сил, стоящих за милитаризацией Армении.