В Азербайджане заявили о наличии у Армении французского смертоносного оружия

Гаджиев: у Армении есть смертоносное оружие, переданное Францией

У Армении есть смертоносное оружие, переданное Францией. Об этом заявил помощник президента Азербайджана Ильхама Алиева Хикмет Гаджиев, передает Telegram-канал «Sputnik Азербайджан».

«Франция является одной из основных сил, стоящих за милитаризацией армянской стороны. Армения — оккупант и агрессор, поэтому ее милитаризация является вопросом ответственности», — отметил представитель Баку.

Ранее заместитель главы Министерства иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов рассказал о препятствии для подписания мирного договора между Баку и Ереваном. По его словам, оно заключается в территориальных претензиях Армении к Азербайджану.

Условие для нормализации отношений между Баку и Ереваном назвал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов. По его словам, для этого необходимо устранить территориальные претензии, закрепленные в конституции и других законодательных актах Армении.