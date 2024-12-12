Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:57, 12 декабря 2024Бывший СССР

В Азербайджане заявили о наличии у Армении французского смертоносного оружия

Гаджиев: у Армении есть смертоносное оружие, переданное Францией
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Emin Sansar / Anadolu / Getty Images

У Армении есть смертоносное оружие, переданное Францией. Об этом заявил помощник президента Азербайджана Ильхама Алиева Хикмет Гаджиев, передает Telegram-канал «Sputnik Азербайджан».

«Франция является одной из основных сил, стоящих за милитаризацией армянской стороны. Армения — оккупант и агрессор, поэтому ее милитаризация является вопросом ответственности», — отметил представитель Баку.

Ранее заместитель главы Министерства иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов рассказал о препятствии для подписания мирного договора между Баку и Ереваном. По его словам, оно заключается в территориальных претензиях Армении к Азербайджану.

Условие для нормализации отношений между Баку и Ереваном назвал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов. По его словам, для этого необходимо устранить территориальные претензии, закрепленные в конституции и других законодательных актах Армении.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле анонсировали ответ на атаку аэродрома в Таганроге ракетами ATACMS

      Умер последний охранник Сталина

      Россиянин получил 22 года колонии за госизмену и теракт в российском регионе

      Стало известно о взрыве дронов ВСУ на территории нефтепровода в российском регионе

      Инфляция обеспечила продуктовым сетям резкий рост выручки

      У бывших сотрудников управделами президента изъяли 14 квартир и сотни миллионов рублей

      Американской разведке поручили оценить риски поражения Украины

      Лолита предпочла пряничного мужчину настоящему

      В Кремле высказались о возможном приглашении Путина на инаугурацию Трампа

      «Аэрофлот» приготовился к поставкам российских самолетов с 2026 года

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше