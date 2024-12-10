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10:07, 10 декабря 2024Бывший СССР

В Азербайджане рассказали о препятствиях для подписания мирного договора с Арменией

МИД Азербайджана: препятствие к миру с Арменией прописано в ее Конституции
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: HOCH ZWEI / Globallookpress.com

Одно из главных препятствий для подписания мирного соглашения между Баку и Ереваном — территориальные претензии Армении к Азербайджану, прописанные в Конституции республики. Об этом заявил замглавы МИД Азербайджана Эльнур Мамедов, передает «Sputnik Азербайджан».

По его словам, еще одним весомым препятствием является то, что члены армянской делегации за столом переговоров выступают с различных позиций.

Ранее глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что для нормализации отношений между Баку и Ереваном Армения должна устранить территориальные претензии к Азербайджану, закрепленные в ее Конституции. По его словам, такие действия со стороны Еревана необходимы, чтобы между странами могли соблюдаться устойчивые и необратимые мир и добрососедские отношения.

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