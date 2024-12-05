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19:42, 5 декабря 2024Бывший СССР

В Азербайджане назвали условие нормализации отношений Баку и Еревана

МИД Азербайджана: для нормализации отношений Армения должна устранить претензии
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Для нормализации отношений между Баку и Ереваном Армения должна устранить территориальные претензии к Азербайджану, закрепленные в ее конституции. Об этом заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов, передает ТАСС.

«Завершение [процесса нормализации отношений] зависит от практической реализации заявленного Арменией обязательства уважать территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, в том числе путем устранения территориальных претензий, все еще закрепленных в ее конституции и других законодательных актах», — подчеркнул он.

По словам главы внешнеполитического ведомства, такие действия со стороны Еревана необходимы, чтобы между странами могли соблюдаться устойчивые и необратимые мир и добрососедские отношения. Он отметил, что в момент, когда у Армении и Азербайджана есть «историческая возможность перевернуть страницу конфронтации», все усилия должны быть направлены на нормализацию отношений между ними.

Ранее стало известно, что власти Азербайджана отказались от предложения госсекретаря США Энтони Блинкена принять участие во встрече министров иностранных дел двух стран. По данным агентства АПА, в Баку считают, что администрация Байдена проводит несправедливую политику в отношении Азербайджана.

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