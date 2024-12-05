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17:55, 5 декабря 2024Бывший СССР

В Ереване заявили об отказе Азербайджана от встречи глав МИД

В Баку отказались от предложения Блинкена о встрече с главой МИД Армении
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
Баку

Баку. Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В Баку отказались от предложения госсекретаря США Энтони Блинкена принять участие во встрече министров иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна. Об этом сообщает АПА со ссылкой на дипломатические источники в Ереване.

По данным агентства, ранее Блинкен выступил с инициативой проведения переговоров глав МИД двух стран. Отмечается, что американский чиновник настойчиво хотел выступить посредником в проведении этой встречи.

Как сообщили журналисты, азербайджанская сторона категорически отказалась от предложения Блинкена провести переговоры министров, так как там считают, что администрация Байдена проводит несправедливую политику в отношении Азербайджана. «Поэтому Азербайджан вообще не хочет участия США в мирной повестке, не считает это целесообразным», — рассказал собеседник агентства.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что мирный договор Еревана с Баку готов на 90 процентов. По его словам, сейчас нет предпосылок для новой эскалации конфликта с Азербайджаном.

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