Эскортница сделала фотографию молнии и оказалась парализованной

29-летняя австралийка Карли Электрик, работающая в эскорт-услугах, во время грозы сделала фотографию молнии и оказалась временно парализованной. Ее историю опубликовало издание Metro.

Молодая девушка вышла на улицу, чтобы сделать удачную фотографию, услышала громкий хлопок и увидела яркую вспышку правым глазом. После этого девушка зашла в дом, но через некоторое время у нее начался кераунопаралич — временный паралич, вызванный ударом молнии.

«К тому времени, как я прибыла в больницу, я едва могла говорить, у меня замедлились пульс и дыхание. Моя речь была невнятной и очень медленной, я изо всех сил пыталась выговорить слова», — вспоминает девушка. По словам Электрик, она могла только глотать и дышать, а правая сторона лица обвисла.

В состоянии паралича, но при этом в сознании девушка провела девять часов. Постепенно к ней вернулась возможность двигаться, но чувство постоянной усталости сохранялось еще в течение нескольких месяцев. «Я пробыла в больнице пару дней, а затем две недели соблюдала постельный режим. В течение этих двух недель моя речь все еще была медленной и невнятной. Я была слабой, много спала», — рассказала она.

Спустя год после пережитого она все еще ощущает последствия удара молнией. «Мои зрачки теперь другого цвета. И у меня есть небольшая область на макушке, которая стала очень чувствительна к прикосновениям. Я не могу расчесывать волосы в этой области, кожа там часто становится горячей», — отметила девушка.

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