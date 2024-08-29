Россиян предупредили о смертельной опасности влажной уборки при одном условии

Физик Юрасов: влажная уборка смертельно опасна в случае неисправности электрики

Влажная уборка может быть смертельно опасна в случае неисправности электрических приборов, рассказал доктор физико-математических наук, профессор РТУ МИРЭА Алексей Юрасов. О том, чем чревато взаимодействие воды с электричеством, Юрасов рассказал «Ленте.ру».

Специалист напомнил, что вода хорошо проводит ток, в связи с чем, как рассказал Юрасов, нужно избегать ее попадания внутрь электроприборов.

«Главное, чтобы любые электрические приборы были отключены из сети, когда они не работают, а в рабочем состоянии важно не допускать попадания жидкостей и других инородных объектов в электрическую схему приборов, следить за детьми и домашними животными, не вставлять посторонние предметы в розетку, соблюдать правила эксплуатации устройств. Тогда угрозы для жизни и здоровья не будет», — предупредил специалист об условиях правильного использования электрики.

Работа по дому выглядит достаточно безобидной, но стоит немного отвлечься или недооценить опасность, и она может в прямом смысле стать опасной для жизни. Это особенно важно при работе с электрическими цепями или устройствами, их содержащими, необходимо следить за исправностью проводки и использовать только качественные и сертифицированные приборы. Только убедившись, что они отключены от электросети, можно прикасаться к корпусу Алексей Юрасов доктор физико-математических наук, профессор РТУ МИРЭА

Особую опасность может представлять мытье подключенного к электросети холодильника, объяснил Юрасов. «Мытье холодильника с подключенным питанием может привести не только к короткому замыканию, но и к смерти того, кто выполняет эту работу. Особенно это важно опасно при глубокой очистке внутренних деталей: попадание воды на электронные компоненты немедленно спровоцирует удар током», — отметил он.

Собеседник «Ленты.ру» также дал ряд рекомендаций по работе с электрическими приборами во время уборки. Так, например, он посоветовал использовать резиновые перчатки и тапочки в случаях, когда нет уверенности в том, что приборы ранее не подвергались воздействию влаги. Кроме того, эксперт порекомендовал регулярно проводить техобслуживание приборов.

«Перед каждым использованием стиральной и посудомоечной машин, пылесоса и аналогичных устройств надо убедиться, что все провода и шланги не имеют повреждений. Нельзя подключать слишком много приборов в одну розетку или удлинитель, чтобы избежать перегрева и риска пожара. Все удлинители должны быть с предохранителями, а нагрузка на них распределена равномерно», — заключил Юрасов.

Ранее завкафедрой экологии, геоэкологии и природопользования Государственного университета просвещения гигиенист Сергей Гильденскиольд рассказал, что в кондиционерах могут обитать бактерии легионеллы, которые вызывают пневмонию.

По словам специалиста, легионеллы обычно заводятся в загрязненных и плохо работающих системах кондиционирования. Вызванная этими бактериями пневмония опасна инфекционно-токсическим шоком, поражением центральной нервной системы и желудочно-кишечного тракта. Также она может вызывать дыхательную недостаточность.