Folha de S.Paulo: премьер Словакии Фицо заявил, что он — паршивая овца Европы

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что стал паршивой овцой Европы из-за своего видения конфликта на Украине, отличного от мнений других западных лидеров. Об этом он рассказал в интервью газете Folha de S.Paulo.

«[Конфликт] на Украине сделал из меня паршивую овцу в семье Европы, потому что мои мнения отличаются от мнений других стран — членов ЕС», — посетовал глава словацкого правительства.

Фицо также подчеркнул, что Запад безуспешно пытается ослабить Россию с помощью украинского конфликта. По его словам, санкции также не приносят должного результата.

Ранее Фицо заявил, что Украина никогда не сможет победить в конфликте с Россией.