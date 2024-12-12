Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что стал паршивой овцой Европы из-за своего видения конфликта на Украине, отличного от мнений других западных лидеров. Об этом он рассказал в интервью газете Folha de S.Paulo.
«[Конфликт] на Украине сделал из меня паршивую овцу в семье Европы, потому что мои мнения отличаются от мнений других стран — членов ЕС», — посетовал глава словацкого правительства.
Фицо также подчеркнул, что Запад безуспешно пытается ослабить Россию с помощью украинского конфликта. По его словам, санкции также не приносят должного результата.
Ранее Фицо заявил, что Украина никогда не сможет победить в конфликте с Россией.