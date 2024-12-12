Генассамблея ООН приняла резолюцию о прекращении огня в Газе

ГА ООН приняла резолюцию о прекращении огня и освобождении заложников в Газе

Генеральная Ассамблея (ГА) ООН приняла резолюцию с требованием о «немедленном, безусловном и постоянном» прекращении огня в секторе Газа. Об этом пишет РИА Новости.

Документ также касается «немедленного и безусловного» освобождения заложников. Резолюция получила одобрение 158 государств. Против были девять стран, еще 13 воздержались.

«ГА требует немедленного, безусловного и постоянного прекращения огня, которое должно соблюдаться всеми сторонами», — отметили в ООН. Генассамблея также потребовала предоставления мирным жителям сектора Газа доступа к основным услугам и гуманитарной помощи.

Ранее ГА ООН приняла резолюцию, в которой призвала Израиль покинуть оккупированные территории Палестины.