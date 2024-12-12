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11:23, 12 декабря 2024Силовые структуры

Генерал ФСБ высказался о вербовке россиян украинскими спецслужбами

Генерал ФСБ Михайлов заявил о сложности блокировки путей вербовки россиян СБУ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетДиверсии в России

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Украинские спецслужбы активно пытаются вербовать россиян для совершения диверсий и терактов, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.

«Часто осуществляется вербовка тех людей, которые сами предлагают свои услуги. И это важный аспект современной оперативной практики: одно дело, когда действуют сотрудники агентур, когда структуры подбирают, вербуют людей, другое — когда наши соотечественники сами на них выходят», — сказал Михайлов.

Он объяснил, что сегодня в интернете легко можно найти большое количество подобных предложений. И, сколько бы Россия их ни блокировала, появляются новые.

«Мы можем сколько угодно блокировать такие сайты, но есть пути обхода. Мы уже сталкивались с этим, когда речь шла о событиях, связанных с террористами ИГИЛ (ИГ, ИГИЛ — террористическая организация, запрещена в России), было несколько арестов. И тогда мы тоже сталкивались с тем, что люди сами готовы были сотрудничать, искали возможности, шарились по интернету», — добавил собеседник «Ленты.ру».

Ранее директор ФСБ Александр Бортников заявил, что Украина усилила вербовку граждан для диверсий и террористических актов в России. По его словам, в 2024 году количество атак на территорию страны сильно увеличилось.

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