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08:48, 12 декабря 2024Экономика

Госдолг России заметно вырос

Счетная палата: госдолг России вырос на 4,3 процента в январе-сентябре
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

По итогам первых девяти месяцев 2024 года госдолг России увеличился на 4,3 процента в сравнении с тем же периодом 2023-го и достиг отметки примерно в 26,707 триллиона рублей. Об этом сообщается в отчете Счетной палаты (СП).

В денежном выражении прирост составил примерно 1,11 триллиона рублей, уточнили в ведомстве. По состоянию на 1 октября, российский госдолг оказался на уровне в 13,6 процента ВВП.

Внутренний долг за отчетный период увеличился на 4,6 процента год к году, или на 948,1 миллиарда рублей. К началу октября показатель составил 21,76 триллиона рублей. В свою очередь, суммарный размер внешней задолженности к этому времени вырос на 3,4 процента (на 163,4 миллиарда) и достиг 4,94 триллиона, резюмировали в Счетной палате.

В ведомстве связали рост государственного внутреннего долга с увеличением задолженности по облигациям федерального займа. Так, объем госдолга по ОФЗ-ПД за отчетный период вырос на 722,4 миллиарда рублей (плюс 6,6 процента), по ОФЗ-ПК — на 238,6 миллиарда (плюс 3,1 процента), а по ОФЗ-ИН — на 87,7 миллиарда (плюс 7,5 процента), заключается в докладе.

Ранее аналитики Международного валютного фонда (МВФ) понизили свой прогноз уровня госдолга России и ее субъектов в 2024 году с прежних 20,8 до 19,9 процента от национального ВВП. При этом в следующем году, согласно ожиданиям экспертов, совокупный размер долговых обязательств страны увеличится до 20,4 процента от ВВП, а к 2029-му достигнет уровня в 25,1 процента.

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