Госдума отклонила законопроект об обязательном выходном 31 декабря в России

Госдума рассмотрела законопроект об обязательном выходном 31 декабря. Депутаты решили не включать этот день в перечень нерабочих праздничных дней.

Авторы документа предложили добавить в этот перечень 31 декабря, а 8 января исключить, чтобы сохранить общее число выходных. По мнению инициаторов, когда на 31 декабря выпадает рабочий день, многие работники не в полном объеме выполняют свои задачи, а часть россиян берет отгулы или отпуска, чтобы успеть подготовиться к празднованию.

Кроме того, добавить 31 декабря в список нерабочих праздничных дней просили и сами россияне: граждане и организации неоднократно обращались с этим запросом к властям.

Минтруд оценил идею сделать 31 декабря официальным выходным днем

В июне 2024 года министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщал, что его ведомство рассматривает возможность сделать 31 декабря нерабочим днем. Такое решение политик объяснил «запросом от общества».

В перспективе мы, когда начнем формировать план на 2025 год, вполне вероятно, вернемся к этому вопросу: сделать ли 31 декабря официальным выходным днем. Запрос от общества на это большой Антон Котяков министр труда и социальной защиты РФ

О том, что 31 декабря следует сделать праздничным днем, Котяков также говорил в феврале. По его словам, люди становятся счастливее, когда праздников больше. «Мне кажется, вообще люди счастливы, когда большее количество выходных. Просто нужно обсуждать 31 число», — отметил он.

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

На большой запрос со стороны общества указывала и член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Россиян ждет шестидневная рабочая неделя в декабре

Ранее гражданам напомнили о шестидневной рабочей неделе с 23 по 29 декабря. Шестидневка должна «компенсировать» последующие выходные.

Так, выходной с субботы сдвинется на понедельник, 30 декабря. 31 декабря в 2024 году официально будет нерабочим днем. Таким образом, новогодние каникулы у россиян начнутся уже 29 декабря и продлятся до 8 января — всего 11 дней.

А на первой рабочей неделе 2025 года будет всего два рабочих дня: 9 и 10 января.