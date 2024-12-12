Госдума увеличила ряд штрафов для автомобилистов

Госдума приняла закон об увеличении штрафов на нарушение ПДД

На пленарном заседании в четверг, 12 декабря, Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон об увеличении штрафов за нарушение ряда правил дорожного движения (ПДД). Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Документ внесли в Госдуму в октябре депутаты парламента Кабардино-Балкарии. Законопроект вводит штраф от трех тысяч до пяти тысяч рублей за повторное управление транспортным средством без полиса ОСАГО. За езду с непристегнутым ремнем с автомобилистов будут взимать 1,5 тысячи рублей. Столько же придется заплатить за проезд на запрещающий сигнал светофора. При этом, если водитель повторит нарушение, штраф вырастет до 7,5 тысячи рублей.

Также с 30 тысяч до 45 тысяч рублей выросли штрафы за управление машиной в пьяном виде. А наказание с нарушителей скоростного режима начнут взимать от 750 до 7,5 тысячи рублей. Помимо этого, вырастут штрафы за езду по встречной полосе, трамвайным путям и обочинам, а также за игнорирование дорожных знаков. А водители, нарушившие правило расположения машины на проезжей части, будут обязаны выплатить 2250 рублей.

Кроме того, депутаты сократили скидку за уплату штрафа до истечения крайнего срока с 50 процентов до 25 процентов. Однако сам льготный период увеличен с 20 до 30 дней.

Ранее в России захотели увеличить максимальную разрешенную скорость для водителей на автомагистралях до 150 километров в час. Депутаты Госдумы уже направили соответствующее предложение начальнику ГИБДД Михаилу Черникову.