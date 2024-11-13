Водителям захотели разрешить гонять по трассам

Чиновники в РФ предложили увеличить максимальную скорость на трассах до 150 км/ч

Российские чиновники хотят увеличить максимальную разрешенную скорость для водителей на автомагистралях до 150 километров в час. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Инициатива поступила от депутатов Госдумы Владислава Даванкова и Антона Ткачева («Новые люди») и была направлена начальнику ГУ ГИБДД МВД Михаилу Черникову. Если проект одобрят, автомобилисты смогут ездить без штрафов на скорости до 169 километров в час.

Речь идет о трассах, которые отвечают требованиям безопасности — например, М-11 «Нева» или М-12 «Восток». Ранее лимит на отдельных участках трассы «Нева» увеличили с 110 до 130 километров в час (от Солнечногорска в Московской области до деревни Воскресенское — в Тверской, а также от села Медное в Тверской области до Санкт-Петербурга). На трассе «Дон» (М-4) лимит вырос с 90 до 110 километров в час (на обходе города Ефремова в Тульской области и на участке от города Батайска до села Самарское в Ростовской области).

Также ранее на участке трассы М-11 «Нева» стартовал эксперимент по нанесению музыкальной разметки — поперечных шумовых полос с музыкальным эффектом.