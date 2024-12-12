Госдума увеличила штраф за проезд под запрещающий движение грузовиков знак

ГД в 10 раз увеличила штраф за проезд под знак, запрещающий движение грузовиков

Госдума во втором и третьем чтениях приняла законопроект, увеличивающий штраф за проезд под запрещающий движение грузовиков знак. Об этом сообщает ТАСС.

Штраф за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками, запрещающими движение грузовых транспортных средств, увеличится в десять раз. Таким образом, сумма штрафа в регионах составит 5 тысяч рублей, в Москве и Санкт-Петербурге — 7,5 тысячи рублей. За повторное нарушение теперь действует штраф в 10 тысяч рублей.

Принятый Госдумой законопроект также предполагает увеличение штрафов за другие нарушения правил дорожного движения (ПДД). Например, за езду с непристегнутым ремнем и проезд на запрещающий сигнал светофора с автомобилистов будут взимать 1,5 тысячи рублей.

Ранее вице-председатель межрегиональной общественной организации защиты прав потребителей «Комитет по защите прав автовладельцев», член ОП России Александр Холодов прокомментировал повышения Госдумой автоштрафов.