ХАМАС согласилось на израильскую оккупацию Газы

WSJ: боевики ХАМАС согласились, чтобы ЦАХАЛ временно остался в Газе

Боевики радикального палестинского движения ХАМАС согласились с тем, чтобы Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) временно осталась в секторе Газа по завершении конфликта. Об этом со ссылкой на посредников ХАМАС в арабских странах сообщает газета The Wall Street Journal.

«Боевики впервые заявили посредникам, что согласятся на сделку, которая позволит израильским силам временно остаться в Газе, когда прекратятся боевые действия. ХАМАС также передало список заложников, включая граждан США, которых он освободит в соответствии с соглашением о прекращении огня», — передает издание.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС могут достичь соглашения об установлении режима прекращения огня в секторе Газа в течение нескольких недель.