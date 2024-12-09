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01:29, 9 декабря 2024Мир

Глава МИД Ирана назвал вероятным прекращение огня в Газе в ближайшее время

Глава МИД Ирана Арагчи допустил прекращение огня в Газе в ближайшее время
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС могут достичь соглашения об установлении режима прекращения огня в секторе Газа в течение нескольких недель. Такое мнение выразил глава МИД Ирана Аббас Арагчи. Об этом пишет ТАСС.

Министр допустил прекращение огня в Газе в ближайшие несколько недель. Он отметил, что Израиль вторгся в сектор Газа с целью уничтожить ХАМАС.

«Если они заключат перемирие с ХАМАС, то признают свое поражение», — подчеркнул глава МИД.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал нормализацию обстановки в зоне палестино-израильского конфликта главным условием для снижения эскалации ситуации на Ближнем Востоке. По словам дипломата, это понимают все, однако США постоянно блокируют в СБ ООН резолюции с требованием устойчивого прекращения огня в секторе Газа.

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