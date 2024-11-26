Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:03, 27 ноября 2024Мир

Лавров назвал ключ к «оздоровлению» ситуации на Ближнем Востоке

Лавров: прекращение огня в Газе снизит эскалацию ситуации на Ближнем Востоке
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал нормализацию обстановки в зоне палестино-израильского конфликта главным условием для снижения эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Об этом он рассказал в интервью «Российской газете».

«Ключом к оздоровлению ситуации на всем Ближнем Востоке, включая Ливан, может быть только нормализация обстановки в зоне палестино-израильского конфликта», — заявил глава МИД.

По словам дипломата, это понимают все, однако США постоянно блокируют в СБ ООН резолюции с требованием устойчивого прекращения огня в секторе Газа. Лавров отметил, что следующим шагом для преодоления острой фазы кризиса должно стать формирование условий для реализации двухгосударственной формулы урегулирования, при котором будет создано независимое государство Палестина, сосуществующее в мире и безопасности рядом с Израилем.

Ранее стало известно, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предварительно одобрил соглашение о прекращении огня с ливанской шиитской организацией «Хезболла» во время консультаций с израильскими чиновниками. Отмечается, что у израильской стороны по-прежнему есть сомнения по поводу некоторых пунктов возможного соглашения, которые будут переданы ливанскому правительству.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      МИД России назвал условия для разрешения конфликта на Украине

      Израиль утвердил соглашение о прекращении огня в Ливане

      Путин анонсировал открытие филиала МГИМО в Астане

      Путин призвал помнить о борьбе против нацизма

      Советник Трампа заявил о его сосредоточенности на конфликте на Украине

      Водитель проехал 30 километров с телом на крыше и не заметил этого

      Разработан метод поиска инопланетных океанов

      Путин поблагодарил Токаева за продвижение русского языка

      Трамп и Байден подписали меморандум о передаче власти

      Лавров назвал циничной попытку Запада нажиться на бедах самых уязвимых стран

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше