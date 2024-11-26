Лавров назвал ключ к «оздоровлению» ситуации на Ближнем Востоке

Лавров: прекращение огня в Газе снизит эскалацию ситуации на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал нормализацию обстановки в зоне палестино-израильского конфликта главным условием для снижения эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Об этом он рассказал в интервью «Российской газете».

«Ключом к оздоровлению ситуации на всем Ближнем Востоке, включая Ливан, может быть только нормализация обстановки в зоне палестино-израильского конфликта», — заявил глава МИД.

По словам дипломата, это понимают все, однако США постоянно блокируют в СБ ООН резолюции с требованием устойчивого прекращения огня в секторе Газа. Лавров отметил, что следующим шагом для преодоления острой фазы кризиса должно стать формирование условий для реализации двухгосударственной формулы урегулирования, при котором будет создано независимое государство Палестина, сосуществующее в мире и безопасности рядом с Израилем.

Ранее стало известно, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предварительно одобрил соглашение о прекращении огня с ливанской шиитской организацией «Хезболла» во время консультаций с израильскими чиновниками. Отмечается, что у израильской стороны по-прежнему есть сомнения по поводу некоторых пунктов возможного соглашения, которые будут переданы ливанскому правительству.