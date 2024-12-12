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10:24, 12 декабря 2024Мир

Избежавший импичмента президент Южной Кореи заявил о борьбе до конца

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что будет бороться до конца
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: The Presidential Office / Reuters

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что будет бороться до конца вне зависимости от того, будет ли ему объявлен импичмент. Об этом сообщает «Ёнхап».

«Вне зависимости от того, объявит ли парламент мне импичмент или я буду находиться под следствием, я буду честно противостоять этому и бороться до конца», — отметил южнокорейский лидер.

Юн Сок Ёль подчеркнул, что его решение ввести военное положение в стране «нельзя считать мятежом», так как он «пытался защитить страну». Политик также добавил, что оппозиция «злоупотребляет импичментами».

10 декабря парламент Южной Кореи принял законопроект о расследовании обстоятельств введения военного положения президентом страны Юн Сок Ёлем и подозрении его в мятеже.

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