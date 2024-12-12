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10:18, 12 декабря 2024Культура

K-pop и Билли Айлиш вытеснили российских артистов в хит-парадах постсоветских стран

Корейская и американская музыка обошла российскую в постсоветских странах
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Билли Айлиш

Билли Айлиш. Фото: Britta Pedersen / dpa / Globallookpress.com

В этом году российские артисты значительно сократили свои позиции или полностью выбыли из рейтингов самых популярных исполнителей в постсоветских странах. Об этом пишет РБК, ссылаясь на собственный анализ ежесуточных рейтингов сервиса Apple Music.

Как утверждают авторы публикации, в 2023 году позиции исполнителей из России восстанавливались после спада в 2022-м — к концу года они удерживали больше половины позиций в топ-10 самых популярных композиций у сервиса Apple Music почти во всех бывших республиках СССР. Однако к концу 2024 года в некоторых странах российские музыканты вовсе пропали из топов.

Отмечается, что до начала специальной военной операции (СВО) российские исполнители занимали лидирующие позиции почти во всех постсоветских странах. Однако после начала конфликта в 2022 году их позиции начали заметно ухудшаться, музыканты из России стали пропадать из топов. К 2023 году интерес к отечественной музыке восстановился.

Однако в декабре 2024 года спрос на российских исполнителей в постсоветских странах упал даже ниже показателей 2022 года. В Литве, Белоруссии и на Украине они не заняли ни одной позиции в топ-10. При этом в Литве, России и Узбекистане в десятку самых прослушиваемых вошел корейский поп. В Армении, Литве и Эстонии активнее всего слушали американскую музыку.

Ранее сообщалось, что казаки потребовали запретить концерт Леонида Агутина и творческого объединения «Квартет И». Представители Совета атаманов казачьего народа заявили, что у Леонида Агутина и артистов квартета якобы либеральная и прозападная позиция.

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