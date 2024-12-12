Российская пенсионерка захотела подзаработать на инвестициях и потеряла миллионы

Жительница Лениногорска, поверив рекламе инвестиций, потеряла 9,5 млн руб.

В Татарстане пенсионерка, встретив рекламу в интернете, поверила в легкий заработок на инвестициях. Чем это для нее обернулось, передает пресс-служба управления МВД по республике.

В ловушку мошенников попалась 63-летняя жительница Лениногорска. Женщина наткнулась на объявление на просторах социальной сети. Перейдя по указанной ссылке, она оказалась в группе мессенджера, где ей объяснили условия подработки и пообещали высокую доходность от предприятия.

Поначалу от нее потребовалось бы всего десять тысяч рублей, но постепенно вложения возрастали. В конце концов, когда горожанка захотела получить на руки заработанные средства, ее попросили дополнительно внести девять миллионов рублей. Пенсионерка возмутилась, что о подобном ее не предупреждали, и, несмотря на убедительность услышанных от мошенников доводов, отказалась переводить эту сумму. В ответ на это аферисты предложили подключить к делу какое-либо доверенное лицо, к примеру, дочь пострадавшей. Ради этого понадобилось бы взять кредит. Вместо дочери ссуду решила взять сама пенсионерка. Взятые в банке девять миллионов рублей поступили на ее счет на финансовой платформе.

После этого женщина повторно потребовала выдать ей заработанные на «инвестициях» деньги. Узнав, что для этого ей потребуется сделать очередной перевод, она обратилась в полицию. Общий размер ущерба составил 9,5 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее жертвой мошенничества стала пожилая жительница Екатеринбурга. Первым звеном аферистской цепочки стал звонок от якобы интернет-провайдера. В итоге женщина потеряла жилье и шесть миллионов рублей.