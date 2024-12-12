Лукашенко поручил обеспечить размещение «Орешника» в Белоруссии

Лукашенко поручил разместить и спланировать применение «Орешника» в Белоруссии

Белорусский лидер Александр Лукашенко поручил обеспечить размещение в республике «Орешника» и грамотно спланировать его применение. Об этом сообщил начальник Генерального штаба вооруженных сил, первый заместитель министра обороны Павел Муравейко, передает БелТА.

«Поручение одно — обеспечить размещение на нашей территории "Орешника" и грамотно спланировать его применение», — сказал он.

Он добавил, что только Лукашенко знает, сколько таких комплексов планируется поставить в Белоруссию.

Ранее Лукашенко заявил о бесплатной поставке Россией в Белоруссию ракеты «Орешник». При этом пусковую установку республика сделает для себя самостоятельно.